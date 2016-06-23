

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevinde hükümlü bulunan Deniz Seki'nin 2009 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuru sonucunda, "218 günlük tutukluluk süresinin hukuka aykırı" olduğu kararına varıldığı belirtildi.







Seki'nin menajeri Özgür Aras yaptığı yazılı açıklamada, Seki'nin 13 Şubat 2009 tarihinde tutuklanıp ilk duruşması için 1 Ekim 2009'e kadar toplam 218 gün beklemek durumunda kaldığını ve ilk duruşmada serbest bırakıldığını kaydetti.Aras, şunları kaydetti: "Deniz Seki'nin avukatı Naim Karakaya'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yaptığı başvuru 7 yıl gibi uzun bir süre sonra karara bağlandı. Yüksek mahkeme,öncelikle başvurucunun iç hukuk yollarını tükettiğine ve başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verdi. Kararda, Deniz Seki'nin tutuklu kaldığı bu süreçte tutukluluk incelemeleri için mahkemeye etkin bir başvuru hakkının sağlanmadığı için hükümetin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 5. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varıldığı belirtildi."







Aras, açıklamada, ihlalin sonuçlarının giderilmesi amacıyla mahkemenin Seki için bir tazminata hükmetmediğini belirterek, "Böylece Deniz Seki'nin 2009 yılında tutukluluk sürecinin hukuka aykırılığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince tescillendi" ifadesine yer verildi.