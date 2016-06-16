O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

aıds'li olduğunu öğrendiği sevgilisini ezdi geçti

AIDS'Lİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİ SEVGİLİSİNİ EZDİ GEÇTİ

ABD'nin Phoenix kentinde bir kadın, AIDS'li olduğunu öğrendiği sevgilisiyle yaşanan tartışmanın ardından bisikletli sevgilisine çarpıp kaçtı.

Tarih : 16 Haziran 2016, 16:04
Puan Ver : Aıds'li Olduğunu Öğrendiği Sevgilisini Ezdi Geçti(8/10)7


Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te kadın sürücünün Mustang marka spor arabasıyla bir bisikletliye çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kadın sürücü bisikletli adama hızlı bir şekilde çarptıktan sonra kaçtı. Metrelerce havaya fırladıktan sonra yere düşen bisikletli uzun bir süre sonra yerinden kalkmayı başardı.



Çevrede bulunanlar bisikletliye yardım etmezken, aldığı darbelerin etkisi ile sendeleyerek yürüyen bisikletli bir süre sonra dengesini kaybederek yol kenarında bulunan hafif yükseklikteki bahçe duvarına çarparak yere düştü. Polis, bisikletlinin omurgasında çatlak olduğunu ve başından yaralandığını söyledi.








Etiketler: Aıds  Li  Olduğunu  Öğrendiği  Sevgilisini  Ezdi  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER