ABD'nin Phoenix kentinde bir kadın, AIDS'li olduğunu öğrendiği sevgilisiyle yaşanan tartışmanın ardından bisikletli sevgilisine çarpıp kaçtı.



Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te kadın sürücünün Mustang marka spor arabasıyla bir bisikletliye çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kadın sürücü bisikletli adama hızlı bir şekilde çarptıktan sonra kaçtı. Metrelerce havaya fırladıktan sonra yere düşen bisikletli uzun bir süre sonra yerinden kalkmayı başardı.



Çevrede bulunanlar bisikletliye yardım etmezken, aldığı darbelerin etkisi ile sendeleyerek yürüyen bisikletli bir süre sonra dengesini kaybederek yol kenarında bulunan hafif yükseklikteki bahçe duvarına çarparak yere düştü. Polis, bisikletlinin omurgasında çatlak olduğunu ve başından yaralandığını söyledi.