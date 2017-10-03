KKTC ekibi Türk Ocağı Limasol'a transferi için sağlık kontrollerinden geçen ve kanında HIV virüsüne rastlandığı iddia edilen eski Galatasaraylı futbolcu Eboue, pazar gecesi Londra'ya gitti.

TEMİZ ÇIKTI

Eboue, İngiltere'de geniş kapsamlı kontrollere, testlere tabii tutuldu. Galatasaraylı eski futbolcunun HIV Virüsüne yakalanmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme ile derin bir "oh" çeken Eboue, Hürriyet'e konuştu, kesinlikle AIDS olmadığını belirtti.

KIBRIS TAKIMINA DAVA AÇACAK

Eboue, bu iddianın yalan olduğunun Londra'daki kontrollerde de belgelendiğini belirtip bu söylentilerin çıkmasına neden olan KKTC kulübüne dava açacağını belirtti. Eboue'nin avukatı KKTC ekibi Türk Ocağı Limasol'a dava açacak. Transferden vazgeçtiğini de belirten Eboue, Limasol'a transfer olmayacak.

Kaynak: haberinburada