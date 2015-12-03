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aıds türkiye'de hızla yayılıyor

AIDS TÜRKİYE'DE HIZLA YAYILIYOR

İnsanlarda bağışıklık sistemini zayıflatarak vücudun enfeksiyonlara karşı direncini yok eden HIV/AIDS hastalığına yakalananların sayısı Türkiye'de giderek artıyor.

Tarih : 03 Aralık 2015, 09:18
Puan Ver : Aıds Türkiye'de Hızla Yayılıyor(8/10)7


2010 yılından itibaren her yıl 583 vakaya rastlanırken 2014'te yıllık artış oranı 3 kat yükselerek 2 binlere çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın Kasım 2015 verilerine göre ise Türkiye'de bu yılın ilk yarısında hasta sayısı 893 artarak 10 bin 275 kişiye ulaştı.

Bu artışın nedenini sosyal dokudaki değişikliğe bağlayan HIV Enfeksiyon Derneği (HIVEND) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, “Gerçekte bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Ölüm ile sonuçlanan hastalığın ortaya çıkmasından bu yana dünyada 39 milyon kişi hayatını kaybetti” dedi. En ürkütücü noktanın vakanın hastalığının farkında olmaması olduğunu aktaran Tabak, erken dönemde konan HIV tanısının birçok enfeksiyonun önüne geçtiğini belirtti. 



Önlemek mümkün

Türkiye'de AIDS vakalarının 4'te 3'ünü erkekler oluştururken 4'te 1'ini kadınlar oluşturuyor. Yaş aralığı ise daha çok 20-50. Bu hastalığın 3 şekilde bulaştığını belirten Doç. Dr. Özlem Altuntaş, “Kan yoluyla, cinsel yolla ve anneden bebeğe bulaşabiliyor. En fazla cinsel yol ile bulaşıyor. Kan yolu ile bulaşmaların önüne geçmek için gönüllü bağışçıların arttırılması gerekiyor. Çünkü para ile kan bağışında bulunan bireyler yasak birlikteliklerini gizleyebiliyor” ifadelerini kullanıyor.

Anneden bebeğe bulaşan HIV ile ilgili ise Altuntaş, “Anne adayının bu virüsü taşıdığının ortaya çıkması halinde tedavi olmazsa bebek yüzde 30 AIDS'li doğar, tedavi edilirse yüzde 1'e kadar sağlıklı bir bebek dünyaya getirebilir” diyor. 








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