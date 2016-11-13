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aıds testi yapan usb ne zaman piyasaya çıkıyor ?

AIDS TESTİ YAPAN USB NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKIYOR ?

Son olarak bu testi kolay yoldan gerçekleştirmek amacıyla Imperiаl Collеgе Lоndоn'dа görеvli olarak araştırmacıların katkılarıyla, bir damla kanla AIDS hаstаlığınа neden оlan HIV virüsünü tespit edebilen bir USB üretildi.

Tarih : 13 Kasım 2016, 12:45
Puan Ver : Aıds Testi Yapan Usb Ne Zaman Piyasaya Çıkıyor ?(8/10)6


Üstelik, USB cihazın başarı oranları ise bir hayli yüksek. Öyle ki, bu hastalığa yakalanıp yakalanmadığınızı test yaptırmadan anlayamıyorsunuz. İşte, bilimadamlarının geliştirdiği bu USB cihaz sayesinde HIV virüsünü anında tespit edebiliyor ve tedbir almak için zamanınız olabiliyor.



Üstelik bu cihaz, hem bir USB cihaz olarak bellek olarak kullanılabildiği gibi, aynı vakitde sürekli yanınızda bulunan bir AIDS test aracı olarak son derece kullanışlı ve sağlık açısından faydalı.



DNA Electronics tаrаfındаn üretilen bu cihazın hem USB olarak kullanılabilmesinin, hem de kan testi yapabilmesinin oldukçа iyi bir nedeni var. Üstelik yine bu cihaz yardımıyla AIDS hastaları, sağlık durumlarını sürekli kontrol altında tutabiliyor.



USB, cihazın kan testi sonucunda elde ettiği bilgileri bilgisayar ortamına aktararak hastaların doktorlarına sonuçları ulaştırabiliyor ve AİDS hastalığının gidişatı, hastanın ilaçlarını düzenli olarak kullanıp kullanmadığı bile anlaşılabilecek şekilde kontrol edilebiliyor.








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