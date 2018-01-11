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Aidatsız kart çıkarmayan banka yandı! Cezası!

AİDATSIZ KART ÇIKARMAYAN BANKA YANDI! CEZASI!

Tüketici Kanunu'na aykırılıklarda ödenecek para cezalarının artırılmasıyla aidatsız kredi kartı çıkarmayan bankalara verilecek ceza, 6,9 milyon liraya yükseltildi.

Tarih : 11 Ocak 2018, 05:10
Puan Ver : Aidatsız Kart Çıkarmayan Banka Yandı! Cezası!(6/10)7


Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz yaptığı açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un hükümlerine aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezalarının yeniden değerlenme oranında yükseldiğini ve 1 Ocak'tan itibaren yüzde 14,47 artırılarak uygulanmaya başladığını söyledi.



BAĞLAYICI KARAR ÜST SINIRI DEĞİŞTİ



Yılmaz, Tüketici Hakem Heyetlerinin bağlayıcı karar üst sınırlarının değiştiğini ifade ederek, ilçe hakem heyetlerine başvuru üst sınırının 4 bin 570 lira, il hakem heyetlerine başvuruda ise 6 bin 860 lira olarak belirlendiğini belirtti.



HAYAT SİGORTASI ZORUNLU YAPILIRSA 274 LİRA CEZA



Yeni dönemle ilgili bazı cezalara değinen Yılmaz, şöyle konuştu:



"6502 Sayılı Tüketici Kanunu'nda tüketicinin bilgilendirilmesi esastır. Mal ve hizmet satış sözleşmelerinde tüketicinin hakları konusunda bilgilendirilmemesi, tanıtma ve kullanma kılavuzunu vermeden yapılan satışlar, mal satışından sebepsiz kaçınma, taksitli satışlarda tüketicinin cayma hakkı konusunda bilgilendirilmemesi, fiyat etiketinin konulmaması, kredi ve konut finansmanı sözleşmesi öncesi bilgi formunun verilmemesi, erken ödemelerde faiz ve komisyon ücretlerinin düşürülmemesi, hayat sigortasının zorunlu yapılması durumunda 274 lira ceza verilecek."



"TAŞINMAZLARIN GEÇ TESLİM EDİLMESİ DURUMUNDA BİN 380 LİRA CEZA ÖDENECEK"



Yılmaz, tüketicinin kredi kullanırken cayma hakkı konusunda bilgilendirilmemesi, iş yeri dışında yapılan kapıdan satışlarda sözleşme tarihinin tüketici tarafından yazdırılmaması, faiz oranlarının tek taraflı keyfi olarak değiştirilmesi, erken ödeme kurallarına bankanın uymaması, tüketicinin rızasına rağmen sigorta yapılması, kredi hesaplarından masraf alınması, hesapların rızası dışında açılması, devre tatil amaçlı taşınmazların geç teslim edilmesi durumunda da cezaların bin 380 liraya çıktığını dile getirdi.



Ön ödemeli konutların 36 ay içinde teslim edilmesinin zorunlu olduğunu anlatan Yılmaz, "Konutların teslim edilmemesi durumunda 27 bin 633 lira cezası var" ifadesini kullandı.

Yılmaz, tüketicinin talebine rağmen aidatsız kredi kartı vermeyen bankalara yapılan bir aylık uyarıdan sonra durumun devam etmesi halinde 6 milyon 908 bin 644 lira ceza verileceğini belirtti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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