AHU YAĞTU'DAN AYŞE HATUN ÖNAL'A ŞOK ÜSTÜNE ŞOK!
Ahu Yağtu'dan eski eşi Cem Yılmaz'la aşk hayatı yaşayan Ayşe Hatun Önal'a şok göndermelerde bulundu.
Ahu Yağtu'dan eski eşi Cem Yılmaz'la aşk hayatı yaşayan Ayşe Hatun Önal'a şok göndermelerde bulundu. Aynı mekanda bulunan ve pişti olan ikiliden Ahu Yağtu " “Ayşe kim ya, görmedim” dedi. Ayşe Hatun Önal ise Ahu Yağtu'nun geldiğini görünce mekanı terk etti.
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile eski aşkı Ayşe Hatun Önal önceki akşam bir mekanda pişti oldu. Arnavutköy Whisper'da eğlenirken karşısında Ahu Yağtu'yu gören Ayşe Hatun Önal, 5 dakika sonra mekanı terk etti. Önal, “Ahu yüzünden mi mekanı terk ettiniz?” sorularına sinirlenerek aracına binip, kapıyı çarptı. 1 saat sonra annesi Hülya Yörük ile mekandan çıkan Ahu Yağtu ise muhabirlerin “Ayşe Hanım sizi görünce mekanı terk etti. Siz rahatsız olmadınız mı?” sorusuna “Ayşe kim ya” şeklinde cevap verdi.
Ayşe Hatun Önal'ın adını duyunca da “Demek beni o yüzden bekliyordunuz. Piştinin farkında bile değilim, görmedim” dedi.
kaynak:haber46
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