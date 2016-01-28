

İddianamede, terör örgütü PKK'nın, KCK sistemine geçiş, sözde yargı yüksek adalet divanı, idari mahkeme heyeti, bölgesel örgütlenme ve YDG-H yapılanması şema şeklinde detaylı bir şekilde yer alırken, mahkemeden alınan karar doğrultusunda Türk'ün telefon dinlemesinde KCK yapılanması içerisinde yer alan birçok kişiyle örgütsel görüşme yaptığının belirlendiği aktarıldıDİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında 7 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.







Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk hakkında hazırlanan 44 sayfalık iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, terör örgütü PKK, KCK sistemine geçiş, sözde yargı yüksek adalet divanı, idari mahkeme heyeti, bölgesel örgütlenme ve YDG-H yapılanması şema şeklinde detaylı bir şekilde yer aldı. Terör örgütü PKK/KCK'nın, 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğü terör faaliyetlerinin zaman zaman çıkmaza girmesi üzerine çıkış yolları aradığı belirtilen iddianamede, terör örgütünün isim değişikliklerine giderek uluslararası kamuoyunda çirkin yüzünü gizleme gayretiyle hem uluslararası kamuoyu nezdinde imaj yenileyip zaman kazanmaya hem de iç kamuoyunu oyalamaya çalıştığı bildirildi. ABDullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin PKK/KCK terör örgütünde kırılma noktası olduğu aktarılan iddianamede, bu dönemde meydana gelen 11 Eylül saldırılarının dünya kamuoyu üzerindeki etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucunda PKK'nın ABD ve AB'nin terör örgütleri listesine girmesinden sonra hareket alanı ve Gündem oluşturma kapasitesinin azaldığı, siyasi anlamda hamle yapmasının imkansız hale geldiği vurgulandı.