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ahmet türk ile ilgili flaş gözaltı kararı!

AHMET TÜRK İLE İLGİLİ FLAŞ GÖZALTI KARARI!

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçtiğimiz gün alınan Ahmet Türk ve Artuklu ilçe belediye eş başkanları Emin Irmak ile Leyla Sevinç, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tarih : 21 Kasım 2016, 12:31
Puan Ver : Ahmet Türk İle İlgili Flaş Gözaltı Kararı!(7/10)4


Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçtiğimiz gün alınan Ahmet Türk ve Artuklu ilçe belediye eş başkanları Emin Irmak ile Leyla Sevinç, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ahmet Türk'ün yerine bir süre önce Mardin Valisi Mustafa Yaman kayyum olarak atanmıştı.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı tarafından 'Teröre destek' verdiği gerekçesiyle belediye başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'ün evine Sabah saatlerinde Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Artuklu ilçesinde ikamet eden Ahmet Türk'ün evinin önünde geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra içeri giren polis ekipleri arama yaptı. Polis ekipleri yaptıkları aramaların ardından Ahmet Türk'ü gözaltına aldı.



 



kaynak:milliyet








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