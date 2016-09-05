

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün eski danışmanı Ahmet Sever'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Varank'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank 'müşteki', Ahmet Sever ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.







Cumhuriyet gazetesinde 9 Mayıs 2016'da yayınlanan, şüpheli Sever'in yaptığı açıklamalarda, müşteki Varank'a 'hakaret' ettiği iddiasıyla Varank'ın avukatınca verilen şikayet dilekçesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtilen iddianamede, bu kapsamda Sever'in ifadesinin alındığı aktarıldı.