AHMET NUR ÇEBİ'NİN CEZASI ONANDI
Türkiye Futbol FederasyonuTahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.
45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ VE 30 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ
TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Çebi'ye, sportmenliğe aykırı demeçleri nedeniyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasının oy birliğiyle onandığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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