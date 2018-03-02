Şubat'ta Fiyatı En Çok Artan Ürün Maç Bileti Oldu
O Anlar Kamerada! Küçük Çocuğun Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi
Sosyal Medya, 8 Şehit Verdiğimiz Çatışmadaki Komutanı Konuşuyor
Komşu Kızına Taktığı Altını Mektupla Geri İsteyen Kadın Konuştu
Deniz Kuvvetleri'nde Fetö Operasyonu: 16 Subay Gözaltında
8 Şehit Verdiğimiz Çatışmanın Kahreden Detayları Ortaya Çıktı
Dolar Yükselişe Geçti
Atak Helikopteri Vurdu, 9 Terörist Öldürüldü
Afrin Şehidi 'istifa Et' Diyen Babasına Böyle Tepki Göstermiş
Mustafa'yı Çıldırtacak Mesaj! Boşanmadan, Eski Aşkı Peşine Düştü
Anderson Talisca'dan Sözleşme İtirafı
Şener Özbayraklı'dan İlginç Derbi Yorumu: Ben Çok Keyif Aldım
Anadolu Efes'in Deplasman Kabusu Sürüyor
Manchester City Deplasmanda Arsenal'i Dağıttı, Tarihe Geçti
Ahmet Nur Çebi Fena Patladı: Hazırlanmış Bir Senaryoydu
Volkan Demirel'den Olay Yaratan Sevinç
Afrin Şehitlerinin Ateşi İzmir Ve Kastamonu'yu Yaktı!
Nişanlı Şehidin Mesajı Yürek Yaktı: Nasipse Döneriz Sevdiklerimize
Faturayı F.Bahçe'ye Kesti: Gerginliğin Sebebini Arkadaşlar Daha Bilir
Ricardo Quaresma'ya Ağır Fatura! İşte Beklenen Ceza

Ahmet Nur Çebi fena patladı: Hazırlanmış bir senaryoydu

AHMET NUR ÇEBİ FENA PATLADI: HAZIRLANMIŞ BİR SENARYOYDU

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, olaylı Fenerbahçe maçı sonrası, "Sahada futboldan ziyade savaş vardı. Hazırlanmış bir senaryoydu" dedi.

Tarih : 02 Mart 2018, 01:20
Puan Ver : Ahmet Nur Çebi Fena Patladı: Hazırlanmış Bir Senaryoydu(7/10)3

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe karşılaşması ardından konuştu.

"DERBİDEN SONRA SENARYO..."

Gergin geçen derbi hakkında konuşan Çebi, "Oyunda futbol dışı hareketler oldu, savaş şeklinde oynandı. İki takım da hoş olmayan hareketlerde bulundu. İnanıyorum ki Pazar günkü derbiden sonra uyarlanmış bir senaryoydu. Üzgünüm, keşke futbol izleyebilseydik ama olmadı." sözlerini kullandı.

"SOYUNMA ODASINDA ÇIKAN KAVGA..."

Devre arasında soyunma odasında çıkan kavga hakkında konuşan Beşiktaş yöneticisi, "Ben 60 yaşında bir yöneticiyim. Kavgaya karışır mıyım? Soyunma odasında kavga eden arkadaşları ayırmaya çalıştım. Bunu kim planlayıp söylüyorsa ayıplarım. İtişen futbolculara müdahale etti" dedi.

"QUARESMA'YA TAHRİK VAR"

Ricardo Quaresma'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında görüşlerini belirten Ahmet Nur Çebi, "Umarım Quaresma büyük bir ceza almaz. Karşı tarafın hareketine baktığınız zaman tahrik edici bir hareket gözüküyor. Tabii ki hoş bir hareket değildi ama kayıtları izlerseniz tahrik olduğu gözüküyor. Quaresma'ya bir ceza konusu için çok erken. Ama ilk hareketi rakip oyuncunun yaptığı gözüküyor" şeklinde konuştu.

"SON DAKİKADA VERİLMEYEN PENALTIMIZ VAR"

Son dakikada penaltılarının verilmediğini kaydeden Çebi, "Hakem her şekilde tartışılıyor. Ya karşı takım, ya siz tartışıyor. Ben bu tartışmanın içinde olmayacağım. Bir maç yönetti. Son dakikada verilmeyen bir penaltı pozisyonu vardı. Keşke verseydi ama vermedi" diyerek sözlerini bitirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ahmet  Nur  Çebi  Fena  Patladı  Hazırlanmış  Bir  Senaryoydu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER