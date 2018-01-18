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Ahmet Kural'ı Murat Cemcir'in sırtında görenler yardıma koştu

AHMET KURAL'I MURAT CEMCİR'İN SIRTINDA GÖRENLER YARDIMA KOŞTU

Rol gereği Murat Cemcir'in, Ahmet Kural'ı omzunda taşıyarak hastaneye götürdüğünü gören hayranları, yardım için yanlarına gidince olayın aslı ortaya çıktı.

Tarih : 18 Ocak 2018, 07:40
Puan Ver : Ahmet Kural'ı Murat Cemcir'in Sırtında Görenler Yardıma Koştu(6/10)2

Kısa bir süre önce sevgilisi Sıla'dan ayrılan Ahmet Kural, sosyal medyada yayılan hastane fotoğraflarıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

2 MART'TA İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK

Şimdilerde oyuncu arkadaşı Murat Cemcir'le birlikte yeni filmi Ailecek Şaşkınız'a hazırlanan Ahmet Kural 2 Mart'ta seyirciyle buluşacak. Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, TR 40 33 Productions yapımcılığında beyazperdede yerini alacak olan filmin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.


HASTANE FOTOĞRAFI HAYRANLARINI KORKUTTU

Filmle ilgili ortaya çıkan 'hastane' kareleri ise heyecan yarattı. Murat Cemcir'in, Ahmet Kural'ı omzunda taşıyarak hastaneye götürdüğü kareler ikilinin hayranlarını korkuttu. Karelerin çok geçmeden filmin hikayesinde Ferhat (Ahmet Kural) ve Gökhan (Murat Cemcir)' in ihaleye hazırlanırken yaşadıkları yorgunluk ve başlarına gelen şaşırtıcı olay sonrasında Kural'ın bünyesinin iflas etmesi sonucu olduğu anlaşıldı.


Ahmet Kural'ı tedavi eden ise babasının hastanesinde doktor olarak çalışan Onay (Çağlar Ertuğrul) oldu. Bursa'da gerçekleştirilen çekimlerde provalar esnasında çevrede ikiliyi bu şekilde panik halinde gören hayranları, yardım için yanlarına gidince olayın aslı ortaya çıktı.


MURAT CEMCİR: KISA SÜRELİ BİR PANİK OLDU

Murat Cemcir, konu hakkında "Zaman zaman çekimler esnasında bu tip olaylar yaşıyoruz. Bu çekimleri de gece yarısından sonra gerçekleştirdik. Kısa süreli bir panik oldu ama işin aslını anlattığımızda hep beraber güldük. Biz zaten iyi günde de, kötü günde de birbirine hep omuz veren insanlarız. Bu ise sadece bir film sahnesiydi" açıklamasında bulundu.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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