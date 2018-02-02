AHMET KURAL, SILA'YA TOKAT ATTIĞI İDDİASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Magazin basınında ayrıldığı sevgilisi Sıla'ya tokat attığı yönünde haberler çıkan Ahmet Kural, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiayı kesin bir dille yalanladı.
Kıskançlık krizine giren Ahmet Kural'ın, tartışma anında Sıla Gençoğlu'na tokat attığı iddia edilmişti. Ahmet Kural'dan açıklama geldi.
GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Bugün akşam gazetesinde çıkan haberde; Sıla'nın Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural'ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen oyuncunun, tartışma anında Sıla'ya tokat attığı ileri sürüldü. Şiddete tahammül edemeyen Sıla'nın, ilişkisini bitirdiği iddia edildi. Ahmet Kural'ın son pişmanlığı fayda etmezken, ünlü şarkıcı bir daha geri dönüşün olmayacağını söyledi.
AHMET KURAL'DAN AÇIKLAMA
Magazin gündemine bomba gibi düşen konuyla ilgili tüm gözler Ahmet Kural'a çevrilmişti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından tek cümlelik bir açıklama yaparak iddiayı kesin bir dille yalanladı.
İşte Ahmet Kural'ın açıklaması;
Üstün hayal gücünüzle beni karalamaya çalışırken, değerli bir sanatçımıza da iftira attığınızın farkına varmanızı dilerim. Saygılarımla...
Kaynak: haberinburada
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