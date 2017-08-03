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Ahmet Kural, Sıla İle Sevgili Olunca Bir Değişti Pir Değişti
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Ahmet Kural, Sıla ile Sevgili Olunca Bir Değişti Pir Değişti

AHMET KURAL, SILA İLE SEVGİLİ OLUNCA BİR DEĞİŞTİ PİR DEĞİŞTİ

Sıla ile sevgili olan Ahmet Kural'ın geçen yıla göre değişimi hemen göze çarptı. Ahmet, Sıla'dan sonra kendini spora verip kas yaptı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Ahmet Kural, Sıla İle Sevgili Olunca Bir Değişti Pir Değişti(7/10)6


Ünlü oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla ile sevgili olması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sıla ile sevgili olduktan sonra kendine daha fazla bakan Ahmet'in kas yapması dikkatlerden kaçmadı.



SEVGİLİ YAPTI, KAS ARTTI



Ahmet Kural, Sıla ile sevgili olunca kasları gözle görünür oranda çıktı. Ahmet'in geçen seneki halinden eser kalmadı.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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