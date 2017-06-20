





CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazete yöneticilerine ‘Adalet Yürüyüşü'nü yayınlamamalarını emrettiğini Twitter mesajıyla paylaştı. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise, Aydın Doğan'a böyle bir talimat verilmediğini belirterek, Erdoğdu için, “Yalancısın ve müfterisin Aykut Erdoğdu” dedi. Erdoğdu'nun Ahmet Hakan verdiği yanıt ise sert oldu: "Bunun adı 'Patron Siparişli Yazıdır' yazmayacaksın..."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü'nde medya kuruluşlarının sahipleri ve yöneticileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.







İftardaki konuşmasında CHP'nin ‘Adalet Yürüyüşü'ne katılanları darbecilere benzeten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizin 15 Temmuz'dakilerden ne farkınız var?” demişti.







Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle noktalamıştı: “Haber peşinde koşmakla, ihanete aracılık etmek tamamen farklı şeylerdir. Manşetini, kalemini, gazete sayfalarını, terör örgütünün emrine verenlerle, eline silah alıp dağa çıkan arasında temelde



bana göre hiçbir fark yoktur. Terör örgütü mensupları ile işbirliği içinde hukuku çiğnemenin, milli güvenliği tehdit eden eylemlere girişmenin elbette bir müeyyidesi olacaktır.”







Bunun ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazete yöneticilerine ‘Adalet Yürüyüşü'nü yayınlamamalarını “emrettiğini” Twitter mesajıyla paylaştı. İşte o mesaj:







CHP'li Erdoğdu'nun açıklamasına Ahmet Hakan'dan çok sert yanıt geldi. “Yalancısın ve müfterisin Aykut Erdoğdu” başlıklı bugünkü yazısında Ahmet Hakan, Erdoğan'ın iftarına katılan patronu Aydın Doğan'la görüşmesini şöyle aktardı:



“CHP'li Aykut Erdoğdu, sosyal medyada şunu yazdı: ‘Erdoğan dün akşam bütün gazetelerin yöneticilerini, özellikle Aydın Doğan'ı çağırıp Adalet Yürüyüşü'nü vermemelerini emretti.'



Aydın Doğan'a sordum. Dedim ki: ‘Doğru mu bu?'



Aydın Doğan'ın söyledikleri şunlar:



- Tabii ki doğru değil.



- Tabii ki yalan ve iftira...



- Hem bana iftira hem Cumhurbaşkanı'na iftira...



- Üstelik ‘emretti' gibi yakışıksız ifadelerle yalan söylüyor, iftira atıyor.



- Bütün medya oradaydı... Medya sahipleri ve yöneticileri... İstisnasız hepsi oradaydı. Fakat hepsini bırakmış, sadece benimle uğraşıyor. Anlamak mümkün değil.”



“BURADAN AYKUT ERDOĞDU'YA SESLENİYORUM”



“Aykut Erdoğdu kim? CHP'de Genel Başkan Yardımcısı... Sorumluluğu büyük yani... Fakat bu büyük sorumluluğuna karşın büyük bir sorumsuzluk içinde...” diyen Ahmet Hakan, CHP'li Erdoğdu'ya şu sözlerle yüklendi:



“İşte görüyorsunuz:



- Alenen yalan söyleyebiliyor.



- Alenen iftira atabiliyor.



Tarafsız habercilik yapmaya çalışan bir medya grubunu yalanıyla, iftirasıyla töhmet altına almaktan hiç çekinmiyor.



Hem Cumhurbaşkanı'nı hem de Aydın Doğan'ı yalanıyla, iftirasıyla zan altında bırakabiliyor.



Buradan Aykut Erdoğdu'ya sesleniyorum:



- Tabii ki muhalefet yapacaksın ama yalan söylemeyeceksin.



- Tabii ki eleştireceksin ama iftira



atmayacaksın.



- Tabii ki gürleyeceksin ama töhmet altında bırakmayacaksın.



- Tabii ki hakkını arayacaksın ama her şeyden önce dürüst olacaksın.



Başka türlü olmaz.



Katiyen olmaz.”







kaynak:mynet







