

- GELMELİ.







- Haberine sahip çıkmalı.







- Enis Berberoğlu'yla ilgili ifade vermeli.







- Sorumluluğu üzerine almalı.







- Yurtdışında kahramanlık oyunu oynamaktan vazgeçmeli."







Ahmet Hakan CHP'nin yaptığı eylemi değerlendirken de şunları söyledi:







CHP NEDEN YÜRÜYOR?







CHP'nin önünde iki seçenek vardı:







- BİR: Ya her zaman olduğu gibi çıkıp yine “Böyle bir şey olabilir mi?” diyeceklerdi.







- İKİ: Ya da “Sokaklara çıkmanın vakti geldi, yürüyoruz arkadaşlar” diyeceklerdi.







Birincisini yapsalardı...







En başta CHP'liler, parti yönetiminin alayını sopayla kovalardı.







Parti yönetimi de mecburen...







İkincisini yapmaya karar verdi.







kaynak:internethaber