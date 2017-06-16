AHMET HAKAN'DAN SERT CAN DÜNDAR ÇIKIŞI!
Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'nin başlattığı yürüyüşü değerlendirdi. Ahmet Hakan köşesinden Can Dündar'a seslendi. İşte o yazı...
- GELMELİ.
- Haberine sahip çıkmalı.
- Enis Berberoğlu'yla ilgili ifade vermeli.
- Sorumluluğu üzerine almalı.
- Yurtdışında kahramanlık oyunu oynamaktan vazgeçmeli."
Ahmet Hakan CHP'nin yaptığı eylemi değerlendirken de şunları söyledi:
CHP NEDEN YÜRÜYOR?
CHP'nin önünde iki seçenek vardı:
- BİR: Ya her zaman olduğu gibi çıkıp yine “Böyle bir şey olabilir mi?” diyeceklerdi.
- İKİ: Ya da “Sokaklara çıkmanın vakti geldi, yürüyoruz arkadaşlar” diyeceklerdi.
Birincisini yapsalardı...
En başta CHP'liler, parti yönetiminin alayını sopayla kovalardı.
Parti yönetimi de mecburen...
İkincisini yapmaya karar verdi.
kaynak:internethaber
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