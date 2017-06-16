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ahmet hakan'dan sert can dündar çıkışı!

AHMET HAKAN'DAN SERT CAN DÜNDAR ÇIKIŞI!

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'nin başlattığı yürüyüşü değerlendirdi. Ahmet Hakan köşesinden Can Dündar'a seslendi. İşte o yazı...

Tarih : 16 Haziran 2017, 16:05
Puan Ver : Ahmet Hakan'dan Sert Can Dündar Çıkışı!(10/10)8


- GELMELİ.



- Haberine sahip çıkmalı.



- Enis Berberoğlu'yla ilgili ifade vermeli.



- Sorumluluğu üzerine almalı.



- Yurtdışında kahramanlık oyunu oynamaktan vazgeçmeli."



Ahmet Hakan CHP'nin yaptığı eylemi değerlendirken de şunları söyledi:



CHP NEDEN YÜRÜYOR?



CHP'nin önünde iki seçenek vardı:



- BİR: Ya her zaman olduğu gibi çıkıp yine “Böyle bir şey olabilir mi?” diyeceklerdi.



- İKİ: Ya da “Sokaklara çıkmanın vakti geldi, yürüyoruz arkadaşlar” diyeceklerdi.



Birincisini yapsalardı...



En başta CHP'liler, parti yönetiminin alayını sopayla kovalardı.



Parti yönetimi de mecburen...



İkincisini yapmaya karar verdi.



 



kaynak:internethaber








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