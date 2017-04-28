

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki 'takım elbise' polemiği hız kesmeden devam ediyor.







Ahmet Hakan dünkü köşe yazısında Melih Gökçek'i sözünde durmamak ile itham etmişti. Gökçek ise sosyal medya üzerinden bir kaç takım elbise örneği paylaşıp Ahmet Hakan'a seçenek sunmuş istediğini göndereceğini söylemişti. Birbirinden renkli takım elbise önerisi üzerine bugün cevap Ahmet Hakan'dan geldi.







Ahmet Hakan sosyal medya hesabından Melih Gökçek'e olay bir gönderme yaptı.Melih Gökçek'in FETÖ lideri Gülen ile ilgili geçmişte söylediği sözlerin olduğu bir videoyu paylaşan Ahmet Hakan, "Üzerindeki şu takım elbisenin aynısından istiyorum.." notunu da paylaştı. İki isim 16 Nisan referandumu ile ilgili takım elbise için iddiaya girmişti.











kaynak:internethaber