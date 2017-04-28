Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

AHMET HAKAN'DAN MELİH GÖKÇEK'E İÇERİĞİ BOMBA VİDEO


AHMET HAKAN'DAN MELİH GÖKÇEK'E İÇERİĞİ BOMBA VİDEO
Tarih : 28 Nisan 2017, 09:43
Puan Ver : Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e İçeriği Bomba Video(6/10)7


Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki 'takım elbise' polemiği hız kesmeden devam ediyor.



Ahmet Hakan dünkü köşe yazısında Melih Gökçek'i sözünde durmamak ile itham etmişti. Gökçek ise sosyal medya üzerinden bir kaç takım elbise örneği paylaşıp Ahmet Hakan'a seçenek sunmuş istediğini göndereceğini söylemişti. Birbirinden renkli takım elbise önerisi üzerine bugün cevap Ahmet Hakan'dan geldi.



Ahmet Hakan sosyal medya hesabından Melih Gökçek'e olay bir gönderme yaptı.Melih Gökçek'in FETÖ lideri Gülen ile ilgili geçmişte söylediği sözlerin olduğu bir videoyu paylaşan Ahmet Hakan, "Üzerindeki şu takım elbisenin aynısından istiyorum.." notunu da paylaştı. İki isim 16 Nisan referandumu ile ilgili takım elbise için iddiaya girmişti.





 



kaynak:internethaber








Etiketler: Ahmet  Hakan  Dan  Melih  Gökçek  E  İçeriği  Bomba  Video    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER