

Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Şengüler ve 6 tutuksuz sanık katıldı. Ahmet Hakan ve şoförü Sari Demir duruşmaya katılmazken, koruması Cemal Ceyhun Kıral duruşmada yer aldı. Kimlik tespitinin ardından sanıklar tek tek savunma yaptı. Savunmaların alınmasının ardından mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline dayanarak müştekiler Ahmet Hakan ve Cemal Coşkun Kıral'ın davaya katılmasına karar verdi.