Eski güvenlik görevlisi Fuat Elmas polis ifadesinde, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın dövülmesi talimatı ile 100 bin TL vaadini "Kanlıca'daki Reis"in verdiğini söyledi. Ancak bu 'Reis'in 'kim' olduğu bugüne kadar belirlenemedi.



Ahmet Hakan'ı takip ederek evinin önünde saldıran dört kişi, ilk ifadelerinde kendilerine bunun için 100 bin lira teklif edildiğini söyleyip 3 de isim verdi. Kimden talimat aldıklarını da anlatan sanıklara savcı ‘örgüt'ten tutuklama istedi. Sadece ‘yaralama'dan 1 tutuklama kararı veren mahkeme ise ‘örgüte ilişkin delil bulunmadığını' belirtti.







Gazeteci Ahmet Hakan'ın takip edilip pusu kurularak darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan toplam 7 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından 4 Ekim akşamı adliyeye sevk edildi. Yedi şüpheli, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun nöbetçi savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından 6 saat sorgulandı. Savcı Baygın, şüphelilerin ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ‘mala kasten zarar verme', ‘birden fazla kişi ile tehdit' ve ‘hakaret' suçlamalarıyla tutuklanmalarını istedi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan şüphelilerden bazıları emniyette baskı gördüklerini, bu nedenle ifadelerini kabul etmediklerini söyledi.