AHMET HAKAN'A SALDIRANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Hürriyet Gazetesi yazarı ve CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programının sunucusu Ahmet Hakan'a saldırıda bulunan 4 şüphelinin kimlikleri belirlendi.
Şüpheliler Ahmet Güler, Kamuran Ergin, Fuat Elmas ve Uğur Adıyaman. Şüphelilerden Uğur Adıyaman, saldırıda kullandıkları aracın kiralandığı şirketin sahibinin kardeşi. Şüphelilerden 2'sinin daha önceden tehdit, yaralama ve narkotik madde kullanmak suçlarından poliste kayıtları olduğu ortaya çıktı.
Şüphelilerin ilk sorgularında trafik nedeniyle tartıştıklarını aralarında itiş kakış yaşandığını söyledikleri öğrenildi. Polis, olayda bir azmettirici olma ihtimaline karşı şüphelilerin bilgisayar, telefon gibi özel cihazlarını incelemeye aldı.
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