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ahmet hakan'a saldıranlar adliyeye sevk edildi

AHMET HAKAN'A SALDIRANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

GAZETECİ Ahmet Hakan'a evinin önünde saldıranlar savcılık sorgusu için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Tarih : 04 Ekim 2015, 11:00
Puan Ver : Ahmet Hakan'a Saldıranlar Adliyeye Sevk Edildi(0/10)


İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelileri taşıyan araç konvoyu saat 09.45 sıralarında Emniyet binasından çıkış yaptı ve şüpheliler  adliyeye getirildi.



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün devraldığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Güler, Kamuran Ergin, Fuat Elmas ve Uğur Adıyaman 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı.








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