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AHMET HAKAN'A SALDIRAN ZANLININ PKK MENSUBU OLDUĞU BELGELENDİ


AHMET HAKAN'A SALDIRAN ZANLININ PKK MENSUBU OLDUĞU BELGELENDİ
Tarih : 04 Ekim 2015, 19:58
Puan Ver : Ahmet Hakan'a Saldıran Zanlının Pkk Mensubu Olduğu Belgelendi(0/10)


İstanbul'da Nişantaşı'ndaki evinin önünde saldırıya uğrayan Hürriyet Gazetesi Yazarı ve CNNTurk'de yayınlanan Tarafsız Bölge programının sunucusu Ahmet Hakan Coşkun'a saldıranlardan birinin PKK mensubu olduğu belgelendi. Saldırının ardından gözaltına alınan 7 kişiden biri olan Uğur Adıyaman'ın PKK'nın dağ kadrosundan bir terörist olduğu, yakın zamanda çekilen fotoğraflarla deşifre edildi. Adıyaman'a ait fotoğraflarda YPG- YPJ ibareli tişört giymesi de dikkat çekti.



AK PARTİ'YE YIKMAK İSTENDİ

Terör örgütü üyesi Uğur Adıyaman'ın önceden planlı olan saldırısı için AK Parti Fatih İlçe Teşkilatına üye olduğu belirtildi. Doğan Medyasının, Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun'un saldırısına ilişkin, AK Partiyi sorumlu tutan algı operasyonu da fotoğraflarla birlikte boşa çıktı.;








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