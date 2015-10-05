O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ahmet hakan'a destek yağdı

AHMET HAKAN'A DESTEK YAĞDI

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan'ın evinin önünde uğradığı saldırıya siyaset, iş ve sanat dünyasından art arda tepkiler geldi.

Tarih : 05 Ekim 2015, 09:20
Puan Ver : Ahmet Hakan'a Destek Yağdı(0/10)


Kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü isimlerden Ahmet Hakan'a destek mesajı yağdı. Eski Başbakanlardan Tansu Çiller "Duruşunuzu kutlarım" derken, Mesut Yılmaz ise "Korumalarımın yarısını size tahsis etmeye hazırım" dedi. TÜSİAD, TOBB, TÜRSAB gibi iş dünyası örgütleri mesaj yayımlarken, birçok işadamı da geçmiş olsun dileklerini elektronik posta ve mesajla iletti. Pek çok ünlü isim ünlü yazarı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti, birçoğu da sosyal medyada yayınladıkları mesajlarla saldırıya tepki gösterdi.








Etiketler: Ahmet  Hakan  A  Destek  Yağdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER