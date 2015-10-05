

Kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü isimlerden Ahmet Hakan'a destek mesajı yağdı. Eski Başbakanlardan Tansu Çiller "Duruşunuzu kutlarım" derken, Mesut Yılmaz ise "Korumalarımın yarısını size tahsis etmeye hazırım" dedi. TÜSİAD, TOBB, TÜRSAB gibi iş dünyası örgütleri mesaj yayımlarken, birçok işadamı da geçmiş olsun dileklerini elektronik posta ve mesajla iletti. Pek çok ünlü isim ünlü yazarı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti, birçoğu da sosyal medyada yayınladıkları mesajlarla saldırıya tepki gösterdi.