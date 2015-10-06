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ahmet hakan: yılmak yok, yola devam

AHMET HAKAN: YILMAK YOK, YOLA DEVAM

Ahmet Hakan twitter'dan "Kardeşler! Mesajlarınızın tümünü gördüm. Hepinize çok ama çok teşekkürler. Yılmak yok, yola devam" mesajını paylaştı.

Tarih : 06 Ekim 2015, 13:36
Puan Ver : Ahmet Hakan: Yılmak Yok, Yola Devam(0/10)


NN Türk kanalında yaptığı programın ardından kendisini takip eden kişilerce evinin önünde pusuya düşürülerek darp edilen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, twitter'daki takipçileriyle bir mesaj paylaştı.



Hakan, "Kardeşler! Mesajlarınızın tümünü gördüm. Hepinize çok ama çok teşekkürler. Yılmak yok, yola devam" diye yazdı.








Etiketler: Ahmet  Hakan  Yılmak  Yok  Yola  Devam    haber

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