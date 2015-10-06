Ahmet Hakan twitter'dan "Kardeşler! Mesajlarınızın tümünü gördüm. Hepinize çok ama çok teşekkürler. Yılmak yok, yola devam" mesajını paylaştı.



NN Türk kanalında yaptığı programın ardından kendisini takip eden kişilerce evinin önünde pusuya düşürülerek darp edilen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, twitter'daki takipçileriyle bir mesaj paylaştı.







Hakan, "Kardeşler! Mesajlarınızın tümünü gördüm. Hepinize çok ama çok teşekkürler. Yılmak yok, yola devam" diye yazdı.