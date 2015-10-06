AHMET HAKAN: YILMAK YOK, YOLA DEVAM
Ahmet Hakan twitter'dan "Kardeşler! Mesajlarınızın tümünü gördüm. Hepinize çok ama çok teşekkürler. Yılmak yok, yola devam" mesajını paylaştı.
NN Türk kanalında yaptığı programın ardından kendisini takip eden kişilerce evinin önünde pusuya düşürülerek darp edilen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, twitter'daki takipçileriyle bir mesaj paylaştı.
Hakan, "Kardeşler! Mesajlarınızın tümünü gördüm. Hepinize çok ama çok teşekkürler. Yılmak yok, yola devam" diye yazdı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar