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AHMET HAKAN SALDIRGANLARLA YÜZLEŞECEK


AHMET HAKAN SALDIRGANLARLA YÜZLEŞECEK
Tarih : 03 Ekim 2015, 10:49
Puan Ver : Ahmet Hakan Saldırganlarla Yüzleşecek(0/10)


İstanbul Nişantaşı'ndaki evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğrayan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Önceki sabah hastaneden taburcu edilen Hakan, dün saat 13.00 sıralarında evinden ayrılarak Amerikan Hastanesi'ne gitti. Burnundaki kırık nedeniyle ameliyata alınan Hakan, 2 saat süren operasyonun ardından odaya alındı. Akşam da kendi isteği ile taburcu oldu.



Saldırının ardından gözaltına alınarak Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen 4 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor. Şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar emniyete götürüldü. Saldırganlardan Uğur A.'nın ağabeyi S.A.'nın geçmişte terör örgütü PKK'ya katılmaktan suç kaydı olduğu öne sürüldü. Ahmet Hakan'ın, sağlığının elvermesi durumunda emniyet müdürlüğüne giderek saldırganlarla yüzleştirileceği öğrenildi.








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