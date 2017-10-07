AHMET ÇAKAR PATLADI: BEN OLSAM HEPSİNİ TOKATLARIM
Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye - İzlanda maçının öncesinde ve devre arasında açıklamalar yaptı.
"MAAŞINI UKRAYNA'DAN MI ALIYORSUN"
Çakar; Türkiye'nin ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçın öncesinde "Yahu Lucescu sen nasıl adamsın? Lider takımın stoperi Serdar kadroda yok, Cengiz yok ama Volkan Şen var. Maaşını bizden mi, Ukrayna dan mı alıyorsun?" şeklinde bir tweet atmıştı.
Ahmet Çakar İzlanda'nın 2. golünün ardından, "Eskişehir vilayetinde kuzeyden gelenlerin yaşattıkları ciddi bir acı yaşıyoruz" ifadesini kullandı.
"YILMAZ VURAL'IN YERİNDE OLSAM BÜTÜN TAKIMI TOKAT MANYAĞI YAPARIM"
Çakar, İzlanda'nın 3-0'lık üstünlüğü ile devam eden mücadelenin sonlarına doğru da, "Yılmaz Vural'ın yerinde olsam sahaya iner bütün takımı tokat manyağı yaparım" şeklinde bir tweet attı.
Kaynak: haberinburada
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