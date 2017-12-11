Yediemin Deposunda 8 Milyon Liralık Araç Çürüyor
Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu
Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek
Türkiye Büyümede Ab Ülkelerini Ve G20 Ülkelerini Geride Bıraktı
Dolar Yükselişe Geçti
Yerli Otomobil, Bir Milyon Kişiye İstihdam Sağlayacak
Yüksek Faizi Eleştiren Erdoğan, Yıl Sonu Büyüme Tahmini Açıkladı: Yüzde 7,5 Civarında
Nobelli Ekonomistten Bitcoin Yorumu: Bu Oyun Gibi Bir Şey
Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı
Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Türkiye'de Hamsi İhracatından 2,7 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi
Kim Jong-Un Futbol Fanatiği Çıktı, İşte Tuttuğu Takım
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
Türkiye'de Ges Yatırımları Artıyor
3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı, İmza İçin İstanbul'da
Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi

Ahmet Çakar: Kayseri Maçı Sonrası Şenol Güneş'e Saldırdılar

AHMET ÇAKAR: KAYSERİ MAÇI SONRASI ŞENOL GÜNEŞ'E SALDIRDILAR

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, "Şenol Güneş'e Kayserispor maçı sonrası fiziki saldırı yapıldı. Tam tokat demeyeyim. Arkadan bir saldırı oldu." dedi.

Tarih : 11 Aralık 2017, 09:30
Puan Ver : Ahmet Çakar: Kayseri Maçı Sonrası Şenol Güneş'e Saldırdılar(8/10)4

Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından 2 puan kaybıyla dönerken, devre arasında ve maç sonunda Teknik Direktör Şenol Güneş istenmeyen olaylara maruz kaldı.

DEVRE ARASINDA YABANCI MADDE ATTILAR

Tecrübeli teknik adama önce devre arasında, tünele doğru ilerlediği sırada yabancı madde atıldı. Bu yabancı madde Şenol Güneş'in yüzüne geldi. Başarılı hoca, güvenlik görevlileri ve polislere bu olayı şikayet etti.

MAÇ SONU ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

90 dakikanın ardından ise yine tünelde gerginlik yaşandı. Şenol Güneş'in üzerine yürüyen bazı kişiler ile Beşiktaşlı teknik heyet arasında arbede yaşandı.

ŞENOL GÜNEŞ'E SALDIRDILAR

Beyaz TV'nin iddiasına göre; takımlar soyunma odasına giderken koridora ses bombası atıldı, bunun ardından kimliği belirsiz bir kişinin Şenol Güneş'e yumruk ya da tokat attığı belirtildi.

Yorumcu Ahmet Çakar, konuyla ilgili, "Şenol Güneş'e fiziki bir saldırı var. Tam tokat demeyeyim. Arkadan bir saldırı oldu. Şenol Güneş'e çok yakın birisinden, birinci ağızdan alınan bilgidir. Bu vahim olayı hiç yakıştıramadım" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ahmet  Çakar  Kayseri  Maçı  Sonrası  Şenol  Güneş  E  Saldırdılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER