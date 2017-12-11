AHMET ÇAKAR: KAYSERİ MAÇI SONRASI ŞENOL GÜNEŞ'E SALDIRDILAR
Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, "Şenol Güneş'e Kayserispor maçı sonrası fiziki saldırı yapıldı. Tam tokat demeyeyim. Arkadan bir saldırı oldu." dedi.
Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından 2 puan kaybıyla dönerken, devre arasında ve maç sonunda Teknik Direktör Şenol Güneş istenmeyen olaylara maruz kaldı.
DEVRE ARASINDA YABANCI MADDE ATTILAR
Tecrübeli teknik adama önce devre arasında, tünele doğru ilerlediği sırada yabancı madde atıldı. Bu yabancı madde Şenol Güneş'in yüzüne geldi. Başarılı hoca, güvenlik görevlileri ve polislere bu olayı şikayet etti.
MAÇ SONU ÜZERİNE YÜRÜDÜLER
90 dakikanın ardından ise yine tünelde gerginlik yaşandı. Şenol Güneş'in üzerine yürüyen bazı kişiler ile Beşiktaşlı teknik heyet arasında arbede yaşandı.
ŞENOL GÜNEŞ'E SALDIRDILAR
Beyaz TV'nin iddiasına göre; takımlar soyunma odasına giderken koridora ses bombası atıldı, bunun ardından kimliği belirsiz bir kişinin Şenol Güneş'e yumruk ya da tokat attığı belirtildi.
Yorumcu Ahmet Çakar, konuyla ilgili, "Şenol Güneş'e fiziki bir saldırı var. Tam tokat demeyeyim. Arkadan bir saldırı oldu. Şenol Güneş'e çok yakın birisinden, birinci ağızdan alınan bilgidir. Bu vahim olayı hiç yakıştıramadım" dedi.
Kaynak: haberinburada
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