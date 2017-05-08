

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe, siyah-beyazlı futbolcu Marcelo'nun uzatma dakikalarında kendi kalesine attığı golle 1-1 berabere kaldı.40 yıldır futbolun içindeyim. Çok şey gördüm. Muhteşem geri dönüşler, son dakikada verilen şampiyonluklar ve daha niceleri. Dün gece Vodafone Arena'da gördüğüm son dakikadaki gol ise benim futbol arşivimde enteresan gecelerden biri oldu.



Başlığım kader ağlarını mı örüyor? Peki bu ne anlama geliyor?



Cuma gecesi Antalya'da Başakşehir kazandı. Maçın geneline baktığımızda 0-0 bitecek gibi görünürken son dakikada isimsiz bir oyuncuNapoleoni, Başakşehir'e 3 puanı getiren golü attı. Gelelim dün geceye...



Emenike'nin bitime 8-10 dakika kala kaçırdığı pozisyon dışında Fenerbahçe'nin tek pozisyonu yoktu. Üstelik Fenerbahçe'den iki oyuncu kırmızı kart görmüş, maçın bitmesine saniyeler var ve Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. Aslında beraberlik golünü dahi Fenerbahçe atmadı. Golü Fabri attı.



Fabri camia tarafından çok sevilen ve başarılı bulunan bir kaleci.Ama yemişim böyle sevilmeyi de böyle başarıyı da. İlk büyük hatasını Lyon'da yaptı ve bence turu Beşiktaş'a kaybettiren isim Fabri'ydi. Dün gece de yaptığı hatayla belki de Beşiktaş'a şampiyonluğu kaybettirdi.



Aslında Beşiktaşlılar enseyi karartmasın. Şampiyonluğu kaybettirdi lafı tabii ki çok doğru bir laf değil. Ama şurası bir gerçek ki Beşiktaş kazansaydı yüzde 95'lerin üzerinde şampiyondu. Ama şimdi şampiyonluk şansı yüzde 70'lere indi.







kaynak:sabah











