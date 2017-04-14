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ahmet çakar: kabul edemiyorum!

AHMET ÇAKAR: KABUL EDEMİYORUM!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2-1 yenildi. SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, nefesleri kesen maçla ilgili çok konuşulacak tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

Tarih : 14 Nisan 2017, 10:13
Puan Ver : Ahmet Çakar: Kabul Edemiyorum!(9/10)11


İnanılır gibi değil... 75 dakika her yönüyle mükemmel oynayan, pozisyon bulan, çok iyi kapanan, hiç hata yapmayan Beşiktaş, son 15 dakikada maçı verdi... Kabul edemiyorum!



İlk devreye bakıyoruz, maçın mutlak hakimi Beşiktaş... Lyon iyi bir takım ama sahada tel tel dökülüyor. Beşiktaş pozisyonlar buluyor, derken Talisca ile Babel'in önceden çalışılmış, bir serbest vuruş uygulamasında Beşiktaş'ın golü geliyor.Rakibin etkili silahları, Valbuena olsun, Fekir olsun, Lacazette olsun, kafayı kaldıramadılar. Marcelo, defansta tam bir maestro gibiydi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ahmet  Çakar  Kabul  Edemiyorum    haber

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