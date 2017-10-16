Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği maçı değerlendiren futbol yorumcusu Ahmet Çakar, "Fenerbahçe iyi takım değil. Bu takımın şampiyon olması mümkün değil." yazdı.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından, "Kimse skora falan kanmasın. Fenerbahçe'yi çok zor günler bekliyor" yorumunda bulunan futbol yorumcusu Ahmet Çakar, bugün de köşesinde dikkat çeken bir iddiada bulundu. Çakar sarı-lacivertlilerin şampiyon olamayacağını ifade etti.

Ahmet Çakar'ın, Sabah gazetesinde kaleme aldığı Fenerbahçe değerlendirmesi şöyle;

"FENERBAHÇE İYİ TAKIM DEĞİL"

"İddia ediyorum dün gece Malatyaspor yerine daha ısırgan, daha diri, daha iyi organize olmuş bir takım olsaydı skor çok farklı olurdu. Fenerbahçe asla iyi bir takım değil. Bu oyuncu kalitesi, bu hocası ve bu oyun anlayışıyla şampiyon olmaları mümkün değil. Şimdi birçok köşe yazarı, 'Fenerbahçe çok iyi organize oldu' filan diyecekler, hepsi yalan."

"BAKALIM KİM HAKLI ÇIKACAK?"

Bakalım, ilerleyen haftalar kimi haklı çıkartacak. 'Bu takım şampiyon olacak' diyen Aykut Kocaman'ı mı? Ya da 'Bu takımdan fazla bir şey olmaz' diyen beni mi?

Kaynak: haberinburada