Bin 800 Yıllık Ağaçtan Çıkan Zeytinyağı 22 Bin Liraya Satıldı
Katalan Liderden İspanya'ya Diyalog Çağrısı
Tsk'da 700 Kripto Fetö'cü Asker Tespit Edildi
Chp, Emeklilerden Muayene Ücreti Alınmaması İçin Kanun Teklifi Sundu
Fiat Chrysler, 470 Bin Aracını Geri Çağırıyor
Vize Restleşmesi Sonrası, Abd Dışişleri Bakanlığı Heyeti Ankara'ya Geliyor
Trabzonspor, Alanyaspor Hezimetinden 1 Ay Geçmeden 6 Gol Yedi
Holding Yöneticisinin Maaşına Yapılan Rekor Zamma Spk İzin Vermedi
Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin Şampiyon Olması Mümkün Değil
İlkokul Mezunu Bekçi, Çatalhöyük'ü Yazdı! Abd'de Üniversitede Okutulmaya Başlandı
Bütçe Açığı Eylülde 6,4 Milyar Lira Oldu
Hastaneden Baykal'ın Son Durumuyla İlgili Açıklama: Geldiğinde Beynin Ana Damarı Tıkalıydı
Şenol Güneş, 40 Derece Ateşine Rağmen Maça Çıktı
Barzani'den Peşmergeye Talimat: Çatışmayı Başlatan Taraf Olmayın
İşsizlik Temmuz Ayında Yüzde 10,7 Oldu
Dilber Ay, Yeni Filminde Oto Tamircisi Muzaffer Usta'yı Canlandıracak
Söz'ün Yavuz Üsteğmen'i Tolga Sarıtaş Ölümden Döndü
G.Saraylı Gomis, Tudor'a Teşekkür Etmek İçin Koşunca Aslan Sevinci Yapamadı
Helin Palandöken'in Yaralı Arkadaşı: Saldırgan Elinde Silahla Gülerek Arabadan İndi
Asker, İdlib'e Üçüncü İntikali Gerçekleştirdi! Hedef: Anadan Kasabası

Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin Şampiyon Olması Mümkün Değil

AHMET ÇAKAR: FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI MÜMKÜN DEĞİL

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği maçı değerlendiren futbol yorumcusu Ahmet Çakar, "Fenerbahçe iyi takım değil. Bu takımın şampiyon olması mümkün değil." yazdı.

Tarih : 16 Ekim 2017, 12:10
Puan Ver : Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin Şampiyon Olması Mümkün Değil(6/10)2

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından, "Kimse skora falan kanmasın. Fenerbahçe'yi çok zor günler bekliyor" yorumunda bulunan futbol yorumcusu Ahmet Çakar, bugün de köşesinde dikkat çeken bir iddiada bulundu. Çakar sarı-lacivertlilerin şampiyon olamayacağını ifade etti.

Ahmet Çakar'ın, Sabah gazetesinde kaleme aldığı Fenerbahçe değerlendirmesi şöyle;

"FENERBAHÇE İYİ TAKIM DEĞİL"

"İddia ediyorum dün gece Malatyaspor yerine daha ısırgan, daha diri, daha iyi organize olmuş bir takım olsaydı skor çok farklı olurdu. Fenerbahçe asla iyi bir takım değil. Bu oyuncu kalitesi, bu hocası ve bu oyun anlayışıyla şampiyon olmaları mümkün değil. Şimdi birçok köşe yazarı, 'Fenerbahçe çok iyi organize oldu' filan diyecekler, hepsi yalan."

"BAKALIM KİM HAKLI ÇIKACAK?"

Bakalım, ilerleyen haftalar kimi haklı çıkartacak. 'Bu takım şampiyon olacak' diyen Aykut Kocaman'ı mı? Ya da 'Bu takımdan fazla bir şey olmaz' diyen beni mi?

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ahmet  Çakar  Fenerbahçe  Nin  Şampiyon  Olması  Mümkün  Değil    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER