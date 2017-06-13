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ahmet çakar: dallaslı ceyar terim!

AHMET ÇAKAR: DALLASLI CEYAR TERİM!

Fatih Terim'in basın toplantısını Ahmet Çakar değerlendirdi...

Tarih : 13 Haziran 2017, 10:59
Puan Ver : Ahmet Çakar: Dallaslı Ceyar Terim!(7/10)5


Önceki gece Arnavutluk'un İşkodra şehrinde Fatih Terim'in siyasi, içi boş ve cin olmadan şeytan çarpmaya yönelik ifadelerini şaşkınlıkla izledim. Bir gün önce "Hiçbir şey flu kalmasın" diyordu. Ama sadece flu kalmadı, gri alanlar daha da koyulaşmaya başladı ve Türk Milli Takımı'nın maalesef entrikalar hamamına döndüğü ortaya çıktı.



Sırayla gidelim…

Fransa 2016 sonrası Terim, 4-5 çok önemli oyuncuyu kadro dışı bıraktı ve "Bu milli formayı şerefiyle giyenler giymeye devam edecek. Diğerleri giyemeyecek…" gibi ağır ifadelerle oyuncuları suçladı. Arda Turan da birkaç ay sonra "Yüzde 100 şeref Allah'a aittir" diyerek bu ciddi suçlamaya cevap verdi. Kosova maçı sonrası Terim'in ifadelerine göre; Fransa'da yaşanan olaylar çok basit. İdmanlara geç çıkmak, takım fotoğrafında yer almamak şerefle, haysiyetle alakası olmayan basit şeyler. Madem olay bu kadar basit, 5 oyuncunun kafasını niye kopartıyorsun? Madem olay bu kadar basit, olayın içine şerefi, haysiyeti niye sokuyorsun?



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ahmet  Çakar  Dallaslı  Ceyar  Terim    haber

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