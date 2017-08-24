Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki tur şansını değerlendirdi.

Sarı-Lacivertli takımın ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup olmasına rağmen İstanbul'da turu geçecek skoru alabileceğini belirten Çakar, "10 Numara Muhabbet" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"FENERBAHÇE, VARDAR'I ELER"

"Vardar dediğin takımın herhalde en iyi oyuncusu 100-200 bin Euro kazanıyordur. Onların maç primi, Fenerbahçeli bir futbolcunun benzin aldıktan sonra benzinciye hediye ettiği para gibi. Fenerbahçe, Vardar'a 2-0 yenilse de yüzde 80 turu geçer. Ama futbol öyle enteresan bir şey ki. Bir gol yedin mi 4 tane atman lazım. Şansın bir anda yüzde 40'lara iner. Bence Fenerbahçe, Vardar'ı geçecek"

"VARDAR'A 2-0 YENİLEBİLİYORSAN, GENÇLERBİRLİĞİ'NE DE YENİLEBİLİRSİN"

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de karşılaşacağı Gençlerbirliği maçınıda değerlendiren tecrübeli spor yazarı "Vardar'ı geçen Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni puan kaybederse olmaz. Bakıldığında Gençlerbirliği iyi değil, Fenerbahçe'nin yenme ihtimali çok yüksek ama futbolda her şey olur. Vardar'a 2-0 yenilebiliyorsan, Gençlerbirliği'ne de yenilebilirsin. Diyelim ki Galatasaray 3'te 3 yaptı, sen de Ankara'da 1 puan aldın. O zaman ne olacak. Ezeli rakibin 9, sen 3 puanda kalacaksın. Vardar'ı elesen ne olur?" diye konuştu.

"VOLKAN DA KAMENI DE SIKINTILI"

Son haftlarda yediği hatalı goller ile eleştiri oklarını üzerine çeken Volkan Demirel değerlendirmesi yapan Ahmet Çakar "Fenerbahçe'nin sadece kalede değil savunmada da sorunu büyük" dedi. Çakar şunları söyledi:

"VOLKAN, TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN İYİ 5 KALECİSİNDEN BİRİ"

"Volkan iki lig maçında da yüzde 100 hatalı iki gol yedi. Görünen o ki kalede Kameni oynayacak ama o da sıkıntılı. Bu iş böyle sürekli değişecek mi bilmiyorum. Kaleci antrenörlerinde sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Bu iki kalecinin de antrenöre ihtiyacı yok. Volkan Türk futbol tarihinin en iyi 5 kalecisinden biridir. Kameni yıllarca İspanya Ligi'nde oynamış bir isim."

"FENERBAHÇE 4 BÜYÜK ARASINDA EN FAZLA SORUNU OLAN TAKIM"

"Fenerbahçe'de kalede sorun var ama savunmada da problem var. Kjaer gitti, Skrtel ortaya çıktı. Takke düştü kel göründü misali. Neustadter... Böyle bir şey yok. Orta saha zaten yaratıcılık yoksunu. Forvete bakıyorsun bir Soldado var. Van Persie 34 haftada maksimum 15 maç oynar. Fenerbahçe'ye yetmez. Bir Sow yok, Lens yok, Kjaer yok. Fenerbahçe şu anda dört büyük arasında en fazla sorunu olan takım. En az tat veren takım."

"HAFTANIN TALİHSİZ AÇIKLAMASI: AYKUT KOCAMAN"

Süper Lig'de oynanan 2. hafta maçlarında öne çıkan olayları da değerlendiren Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın maç sonu yaptığı açıklamaları "Haftanın talihsizliği" olarak değerlendirdi.

Çakar'ın yaptığı "Haftanın en'leri" değerlendirmeleri şu şekilde:

HAFTANIN TALİHSİZ AÇIKLAMASI: Aykut Kocaman

"Dünya futbol tarihinde bana bir hoca gösterin ki bir maç sonrası konuşmasında 'akıl sağlığım yerinde olursa şampiyon oluruz' desin. Bu açıklama hiç hoşuma gitmedi."

HAFTANIN HÜSRANI: Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi

"Fenerbahçe-Trabzonspor maçları, genelde Fenerbahçe'nin dominantlığıyla geçer, bu sefer olmadı."

SARI KART: Volkan Demirel - Şenol Güneş

"Sevgili Volkancım, iki haftadır çok kötü goller yiyorsun. Fenerbahçe'nin puan kaybında en büyük sorumlulardan birisin. Sana yardımcı olmak isterim ama hayat yalnızdır."

"Şenol hocam, namuslu adamsın, akıllı adamsın. İyi giden şeylere çomak sokma. Sen kaybedersin, yönetim kaybeder ama en önemlisi Beşiktaş kaybeder. Yapma."

KIRMIZI KART: Aykut Kocaman

"Aykut hoca senden hiç hazzetmiyorum. Seni futbolcuyken de izledim, hocayken de izliyorum. Benim kadar açık, her şeyi net bir şekilde söyleyen başka birisi yoktur Türkiye'de. Aykut hocayı 30 yıldır tanırım o zamandan beri sevmiyorum. Kötü anlamda bir şey demiyorum bu elektrik işidir. Sevmiyorum. Fenerbahçe'ye layık değilsin, sen panikleyemezsin. Sen Teknik direktör değil, teknik sekreter olduğu için, bari lütfen akıl sağlığını koruyabilen teknik sekreter olarak kal."

Kaynak: haberinburada