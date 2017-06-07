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ahmet çakar: arda sen cahil bir adamsın

AHMET ÇAKAR: ARDA SEN CAHİL BİR ADAMSIN

A Milli Futbol Takımı'nın uçağında Arda Turan'ın, gazeteci Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmasının yankılarına Ahmet Çakar yorumları da eklendi. Ahmet Çakar, şunları söyledi:

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:46
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"Bilal Meşe'yi 35-40 yıldır tanırım. Bilal Meşe kadar namuslu, haysiyetli, etik bir gazeteci ben hayatımda tanımadım. Ben bir gazeteciysem Bilal Meşe'nin sol kolu bile etmem. Ben hakemken o gazeteciydi ve aramızda bir sır varsa o sır onunla ölüme giderdi."



"Arda'nın Bilal Meşe'ye yaptığı bu hareketten dolayı bu millet onu affetmez. Bilal Meşe geçen sene Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda haberler yapmış, prim istediler istemediler bunu yazmış olabilir. Tekzip yayınla, mahkemeye ver. Saldırı nedir?"



"Arda o zaman kadro dışı bırakılmıştı. Niye kadro dışı bırakıldı, sadece Arda değil, Burak, Caner, Selçuk, Gökhan filan... Sonra araya Sayın Cumhurbaşkanı girdi, bizler de yazdık. Arda'yı bağıra bağıra milli takıma döndürdük."



"Bu prim mevzuları; Fatih Terim, Arda'yı niye kadro dışı bıraktı? Demek ki var. Prim mevzusu olmuş ki kadro dışı kaldı 2-3 maç. Bu varsa, bunu da gazetecinin yazması kadar doğal bir olay yok. Dünyanın her yerinde bu doğaldır ve gazeteci için görevdir."



"Arda sen cahil adamsın. Tipine baktığım vakit futbolcuya benzemiyorsun, kusura bakma. Kalın bir bel, kalın ve çaplı bir kafa ama iyi bir futbolcusun. Yaptığın şey iyi futbol oynamak. Bu yönüne lafım yok. Zengin oldun, ünlü oldun ama her şeyden önce adam olman önemli."



 



kaynak:sabah








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