Antalya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı
Lice'de Operasyon Bitti
Acun Ilıcalı O Yeniliği Açıkladı!
Ab Komiserinden Türkiye'yi 'açık Açık' Tehdit Etti
Ahmet Aziz Nesin Hakkında Yakalama Kararı
İstanbul'da Kira Fiyatları Düştü
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
En Çok Aboneye Sahip Operatör Turkcell! Tt İse Sonuncu!
Lenovo Ideapad Y900 İnceleme
Exynos 8895 İşlemcili Samsung Galaxy S8+ Görüldü
Horizon Zero Dawn 'ın Satışları Rekor Kırdı
Samsung Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka Oldu
Türkiye'deki İlk Dijital Tasarım Stüdyosu Ibm'den
Uniti, Siemens İle Tam Otomasyon Araç Üretim Tesisi Yapacak
Hamza Hamzaoğlu Yurt Dışına Transfer Oluyor
Sinan Çetin Türkiye'yi Terk Ediyor!
Bahar Yorgunluğunun Nedeni…
Merkez Bankası'ndan Flaş Dolar Hamlesi!
Esed'in Burnunun Dibinde Şiddetli Çatışmalar!
14 Yaşındaki Çocuk Anne Olacak

ahmet aziz nesin hakkında yakalama kararı

AHMET AZİZ NESİN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı tarihte çıkan haberler gerekçesiyle yargılanan Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tarih : 21 Mart 2017, 12:18
Puan Ver : Ahmet Aziz Nesin Hakkında Yakalama Kararı(8/10)7


Kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı tarihte çıkan haberler gerekçesiyle yargılanan Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme, Nesin'in ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına hükmetti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Ahmet  Aziz  Nesin  Hakkında  Yakalama  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER