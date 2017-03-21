AHMET AZİZ NESİN HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı tarihte çıkan haberler gerekçesiyle yargılanan Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı tarihte çıkan haberler gerekçesiyle yargılanan Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme, Nesin'in ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına hükmetti.
kaynak:hürriyet
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