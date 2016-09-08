Ulaştırma eski bakanı ve Süleymancılar diye bilinen Süleymanlılar cemaatinin lideri Ahmet Arif Denizolgun vefat etti.



Gece saat 03:00 sularında geçirdiği beyin kanaması sonucu Beykoz'da bir hastaneye kaldırılan ve 04:00 sularında vefat eden Ahmet Arif Denizolgun'un cenazesinin bugün Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor. Ahmet Arif Denizolgun'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Cami'sinden kaldırılacak.







BAŞBAKAN YILDIRIM BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



Valiler toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldır'ım, "Bu sabah Ahmet Arif Denizolgun'un vefat ettiği haberini aldık. Sözlerimin başında Sayın Denizoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin başı sağ olsun." dedi.