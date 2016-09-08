Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor

ahmet arif denizolgun vefat etti!

AHMET ARİF DENİZOLGUN VEFAT ETTİ!

Ulaştırma eski bakanı ve Süleymancılar diye bilinen Süleymanlılar cemaatinin lideri Ahmet Arif Denizolgun vefat etti.

Tarih : 08 Eylül 2016, 11:05
Puan Ver : Ahmet Arif Denizolgun Vefat Etti!(6/10)6


Gece saat 03:00 sularında geçirdiği beyin kanaması sonucu Beykoz'da bir hastaneye kaldırılan ve 04:00 sularında vefat eden Ahmet Arif Denizolgun'un cenazesinin bugün Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor. Ahmet Arif Denizolgun'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Cami'sinden kaldırılacak.



BAŞBAKAN YILDIRIM BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Valiler toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldır'ım, "Bu sabah Ahmet Arif Denizolgun'un vefat ettiği haberini aldık. Sözlerimin başında Sayın Denizoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin başı sağ olsun." dedi.








Etiketler: Ahmet  Arif  Denizolgun  Vefat  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER