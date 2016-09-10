AHIRDAN KAÇAN DANALAR RİZE'Yİ BİRBİRİNE KATTI
Cumhuriyet Meydanı'na inen iki dana, yakalamaya çalışan sahiplerini uzun süre peşinden koşturdu. Bir iş merkezine giren iki danadan biri yakalandı, diğeri Atatürk Caddesi boyunca kaçmayı sürdürdü. Önüne çıkan 2 kişiyi boynuz darbeleri ile yere düşüren dana park halindeki bir motosikleti de devirdi. Cadde ve sokaklarda yaklaşık 2 saat boyunca
kaçan dana, Rize Belediyesi Veteriner ekibi tarafından atılan uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalanabildi.
İslam Usta, ahırdan kaçan danaları yakalamak için uzun süre uğraşmak zorunda kaldıklarını anlattı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar