

Cumhuriyet Meydanı'na inen iki dana, yakalamaya çalışan sahiplerini uzun süre peşinden koşturdu. Bir iş merkezine giren iki danadan biri yakalandı, diğeri Atatürk Caddesi boyunca kaçmayı sürdürdü. Önüne çıkan 2 kişiyi boynuz darbeleri ile yere düşüren dana park halindeki bir motosikleti de devirdi. Cadde ve sokaklarda yaklaşık 2 saat boyunca



kaçan dana, Rize Belediyesi Veteriner ekibi tarafından atılan uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalanabildi.







İslam Usta, ahırdan kaçan danaları yakalamak için uzun süre uğraşmak zorunda kaldıklarını anlattı.