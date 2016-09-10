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AHIRDAN KAÇAN DANALAR RİZE'Yİ BİRBİRİNE KATTI


AHIRDAN KAÇAN DANALAR RİZE'Yİ BİRBİRİNE KATTI
Tarih : 10 Eylül 2016, 09:34
Puan Ver : Ahırdan Kaçan Danalar Rize'yi Birbirine Kattı(5/10)3


Cumhuriyet Meydanı'na inen iki dana, yakalamaya çalışan sahiplerini uzun süre peşinden koşturdu. Bir iş merkezine giren iki danadan biri yakalandı, diğeri Atatürk Caddesi boyunca kaçmayı sürdürdü. Önüne çıkan 2 kişiyi boynuz darbeleri ile yere düşüren dana park halindeki bir motosikleti de devirdi. Cadde ve sokaklarda yaklaşık 2 saat boyunca

kaçan dana, Rize Belediyesi Veteriner ekibi tarafından atılan uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalanabildi.



İslam Usta, ahırdan kaçan danaları yakalamak için uzun süre uğraşmak zorunda kaldıklarını anlattı.








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