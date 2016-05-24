İnsanı sosyal hayattan soğutan uzaklaştıran baş etken ağız kokusu deyip geçmeyin. Ağız kokusunun birden çok zararları olduğu gibi, ağız kokusu altında yatan sorunları da araştırın



İnsanı sosyal hayattan soğutan uzaklaştıran baş etken ağız kokusu deyip geçmeyin. Ağız kokusunun birden çok zararları olduğu gibi, ağız kokusu altında yatan sorunları da araştırın







Ağız kokusunun yaygın görülen bir sıkıntı olduğunu ve psikolojik problemlere de sebebiyet verdiğini belirten Diş Hekimi Metin Ayan, "İleri boyutta sosyal münasebetleri olumsuz etkileyen ağız kokusunun ihmal edilmemesi gerekir. Ağız hijyeni ve düzenli diş temizliği de kokunun izalesinde önemlidir" dedi.







Ağız kokusunun başlıca sebeplerini açıklayan Ayan, "Dişlerde çürük, dilde ve ağız içinde herhangi bir lezyon veya iyileşmeyen bir yara olup olmadığına bakılır. Varsa tedavi uygulanır. Diş çürükleri, diş eti iltihapları ağız kokusunun önemli sebeplerindendir. Ağız içindeki eskimiş köprü ve diş protezleri zamanla gıda birikmesine yol açacağından yine kötü kokulara sebep olabilir. Ağız kokusu ile mücadelede dişler, diş etleri ve ağız içi hijyen önce gelir. Aynı zamanda bol su tüketimi de önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.







"AĞIZ KOKUSU, BAŞKA HASTALIKLARIN DA HABERCİSİ OLABİLİR"







Ağız kokusuna diş ve diş etlerinin yanı sıra vücuttaki herhangi bir hastalığın da sebebiyet verebileceğini anlatan Ayan, "Ağız kokusunun sebebi ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Ağız içi kötü konunun yalnızca ağız ve diş hijyeni ile ilgisi olmayabilir. Günde en az iki kere diş fırçalanması yapılmalı ve yılda 2 kere diş hekimine giderek ağız ve diş sağlığı ihmal edilmemelidir. Çürük dişler kadar müzmin solunum yolu rahatsızlığı ve astım hastalığı da kötü kokuya sebep olabilir. Ağız kokusu, sinüs, bademcik ve akciğer kaynaklı enfeksiyonların, şeker hastalığının, böbrek ve karaciğer yetmezliğinin, metabolizma bozukluklarının habercisi olabilir" dedi.







Ağız kokusu çoğu kez farkına varmakta zorlandığımız ve ne yazık ki çevremizdekilerin de bizi uyarmakta zorlandığı, insanı güç duruma sokan bir sorundur. İşi başkalarına bırakmadan, elinizi ağzınıza götürüp avucunuzun içine nefes verip koklayarak, ağzınızın kokup kokmadığını test edebilirsiniz. Ağız kokusu neden olur diye şöyle bir baktığımızda aslında bu soruna çözüm bulmak hiç de zor değildir. Doğru şekilde diş ve dil fırçalamak, yediklerimize dikkat etmek ve sigaradan uzak durmak gibi (tiryakilere bir kötü haber daha!), ağız kokusu nedenine bağlı olarak değişen çeşitli yollarla, bu kötü koku giderilebilir.



Çoğu kez ağız kokusunu nefesi kokan kişiden önce çevresindeki kişiler fark eder. Bu da zor bir durumdur. Çok yakını olmadığı sürece kimse kimseye kolay kolay 'ağzın kokuyor' diyemez, o kişiyi utandırmaktan çekinir. Öte yandan nefesi kokan bir kişiyle konuşmak, yakınında olmak da işkenceye dönüşebilir. Tıp dilinde ağız kokusu problemine 'halitosis' adı verilir. Adı üstünde, nefesin hoş olmayan, kötü bir şekilde kokmasıdır.



Nedenine bağlı olarak ağız kokusu ara ara ortaya çıkan ya da sürekli devam eden bir şikayet şeklinde görülebilir. Çoğu vak'ada ağızda bulunan (özellikle dilin arka tarafında) milyonlarca bakteri ağız kokusunun ana nedenidir. Ağız içindeki sıcak, nemli koşullar bu bakterilerin büyümesi için ideal bir ortam sunar. Ağız kokusu genellikle ağızla ilgili bir sorundan kaynaklanır.