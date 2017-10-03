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Ağzına Kadar Dolu Minibüsleri Eleştiren Video Kırdı Geçirdi

AĞZINA KADAR DOLU MİNİBÜSLERİ ELEŞTİREN VİDEO KIRDI GEÇİRDİ

Minibüslerin, yer kalmasa bile yolcu almaya devam etmesini esprili bir dille eleştiren komik video, yüz binlerce beğeni aldı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Ağzına Kadar Dolu Minibüsleri Eleştiren Video Kırdı Geçirdi(5/10)1

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, minibüsçüleri esprili bir şarkıyla eleştirdi, herkes gülmekten kırıldı.

MİNİBÜSÇÜLERİ ELEŞTİRDİ

Fenomen Eylül Öztürk'ün minibüsçülere yazdığı şarkı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Minibüsü ağzına kadar dolduran şoförleri eleştiren Öztürk'ün videosu herkesçe beğenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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