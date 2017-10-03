AĞZINA KADAR DOLU MİNİBÜSLERİ ELEŞTİREN VİDEO KIRDI GEÇİRDİ
Minibüslerin, yer kalmasa bile yolcu almaya devam etmesini esprili bir dille eleştiren komik video, yüz binlerce beğeni aldı.
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, minibüsçüleri esprili bir şarkıyla eleştirdi, herkes gülmekten kırıldı.
MİNİBÜSÇÜLERİ ELEŞTİRDİ
Fenomen Eylül Öztürk'ün minibüsçülere yazdığı şarkı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Minibüsü ağzına kadar dolduran şoförleri eleştiren Öztürk'ün videosu herkesçe beğenildi.
Kaynak: haberinburada
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