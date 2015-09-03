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Ağustos'un zam şampiyonu yüzde 29,73'le salatalık!

AĞUSTOS'UN ZAM ŞAMPİYONU YÜZDE 29,73'LE SALATALIK!

Ağustos ayında yüzde 29,73 ile salatalık zam şampiyonu oldu. Armut ise Ağustos'ta yüzde 19,43 düşüş gösteren ürün oldu.

Tarih : 03 Eylül 2015, 13:54
Puan Ver : Ağustos'un Zam Şampiyonu Yüzde 29,73'le Salatalık!(7/10)4


Ağustos ayında yüzde 29,73 ile salatalık zam şampiyonu oldu. Armut ise Ağustos'ta yüzde 19,43 düşüş gösteren ürün oldu.



Türkiye İstatistiK Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı 'Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler'i açıkladı. Buna göre; salatalık Ağustos ayında yüzde 29,73 zam şampiyonu, armut da yüzde 19,43 düşüş gösteren ürün oldu. Ağustos ayında zam şampiyonu olan salatalığı, ikinci sırada yüzde 19,86 ile taze fasulye izledi. Yazıcı ise yüzde 11,61 ile üçüncü oldu.



Ağustos ayında fiyatı en çok artan ürünler şöyle sıralandı; şeftali yüzde 9,64, yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 9,11, sarımsak yüzde 8,88, dolmalık biber yüzde 8,39, uçak bileti ücreti yüzde 6,79, özel üniversite ücreti yüzde 5,95, yumurta yüzde 5,74, hacca gidiş ücreti yüzde 5,63, zeytinyağı yüzde 5,24, telefon görüşme ücreti yüzde 4,69, mücevher (altın) yüzde 3,90, kasko ve zorunlu trafik sigortası yüzde 3,66, kesme şeker yüzde 3,49, televizyon yüzde 3,48, şarap yüzde 2,86, kebaplar yüzde 2,68, dana eti yüzde 1,87.








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