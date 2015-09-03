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Ağustos'ta otomotiv pazarı yüzde 37,17 arttı !

AĞUSTOS'TA OTOMOTİV PAZARI YÜZDE 37,17 ARTTI !

Özellikle Euro'nun 3.40 TL'yi aşmasının ardından firmalar eylül ayından itibaren kademeli olarak zam yapacağını açıklamış, bu oranın da en az yüzde 5 olacağını belirtmişlerdi.

Tarih : 03 Eylül 2015, 13:22
Puan Ver : Ağustos'ta Otomotiv Pazarı Yüzde 37,17 Arttı !(7/10)8


Otomobil ve hafif ticari araç satışları ağustos ayında ‘zam gelecek' korkusuyla 82 bin 577 adede ulaştı. 60 bin 199 adet olan 2014 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 37.17 artarken, bir önceki ay olan temmuza göre ise sadece küçük bir kayıp yaşandı.



Temmuz ayında 83 bin 836 adet araç satılmıştı. Sektör yetkilileri ağustos ayında yaşanan artışta kurlardaki aşırı yükseliş sonrası ‘zam gelecek' endişesinin etkili olduğunu söylüyorlar.



Özellikle Euro'nun 3.40 TL'yi aşmasının ardından firmalar eylül ayından itibaren kademeli olarak zam yapacağını açıklamış, bu oranın da en az yüzde 5 olacağını belirtmişlerdi.



Her ne kadar bir çok firma ağustos ayında bu zammı fiyatlara yansıtsa da, tüketiciler daha fazla zam gelebilir endişesiyle biran önce yeni otomobil almak için sıraya girdi. 








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