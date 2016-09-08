AĞUSTOSTA EN ÇOK EURO KAZANDIRDI
Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde geçen ay en fazla reel getiriyi euro sağladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ağustos ayına ilişkin, "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı açıkladı.
Buna göre, aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 1,37 ile euro oldu.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizinin yüzde 0,30, Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) yüzde 0,20, külçe altının yüzde 0,20 reel getirisi oldu. Buna karşılık BIST 100 Endeksi yüzde 0,56, dolar 0,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 0,67, DİBS yüzde 0,57, külçe altın yüzde 0,57 reel getiri sağladı. Dolar yüzde 0,02 ve BİST 100 endeksi yüzde 0,19 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
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