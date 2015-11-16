AĞUSTOS AYI İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLADI
İşsizlik Ağustos ayında yüzde 10,1 oranında gerçekleşerek 4 ay sonra yeniden çift haneli rakama yükseldi
Türkiye İstastik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı işsizlik istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı 8. ayda yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 9,8 idi. Böylelikle işsizlik 4 ay sonra tekrar çift haneli rakama yükselmiş oldu.
2015'İN İLK 7 AYINDAKİ İŞSİZLİK ORANLARI
* Ocak ayında işsizlik yüzde 11,3
* Şubat ayında işsizlik yüzde 11,2
* Mart ayında işsizlik yüzde 10,6
* Nisan ayında işsizlik yüzde 9,6
* Mayıs ayında işsizlik yüzde 9,3
* Haziran ayında işsizlik yüzde 9,6
* Temmuz ayında işsizlik yüzde 9,8
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 114 bin kişi artarak 3 milyon 58 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %12,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile %18,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek %10,3 olarak gerçekleşti.
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