

Türkiye İstastik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı işsizlik istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı 8. ayda yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 9,8 idi. Böylelikle işsizlik 4 ay sonra tekrar çift haneli rakama yükselmiş oldu.



2015'İN İLK 7 AYINDAKİ İŞSİZLİK ORANLARI



* Ocak ayında işsizlik yüzde 11,3



* Şubat ayında işsizlik yüzde 11,2



* Mart ayında işsizlik yüzde 10,6



* Nisan ayında işsizlik yüzde 9,6



* Mayıs ayında işsizlik yüzde 9,3



* Haziran ayında işsizlik yüzde 9,6



* Temmuz ayında işsizlik yüzde 9,8



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 114 bin kişi artarak 3 milyon 58 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %12,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile %18,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek %10,3 olarak gerçekleşti.