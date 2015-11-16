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ağustos ayı işsizlik rakamları açıkladı

AĞUSTOS AYI İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLADI

İşsizlik Ağustos ayında yüzde 10,1 oranında gerçekleşerek 4 ay sonra yeniden çift haneli rakama yükseldi

Tarih : 16 Kasım 2015, 10:51
Puan Ver : Ağustos Ayı İşsizlik Rakamları Açıkladı(7/10)8


Türkiye İstastik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı işsizlik istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı 8. ayda yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 9,8 idi. Böylelikle işsizlik 4 ay sonra tekrar çift haneli rakama yükselmiş oldu.



2015'İN İLK 7 AYINDAKİ İŞSİZLİK ORANLARI



* Ocak ayında işsizlik yüzde 11,3



* Şubat ayında işsizlik yüzde 11,2



* Mart ayında işsizlik yüzde 10,6



* Nisan ayında işsizlik yüzde 9,6



* Mayıs ayında işsizlik yüzde 9,3



* Haziran ayında işsizlik yüzde 9,6



* Temmuz ayında işsizlik yüzde 9,8



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 114 bin kişi artarak 3 milyon 58 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %12,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile %18,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek %10,3 olarak gerçekleşti.








Etiketler: Ağustos  Ayı  İşsizlik  Rakamları  Açıkladı    haber

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