AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Ağustos ayında Türketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde eksi 0,29 ile beklentilerin üzerinde bir düşüş kaydetti. Beklenti yüzde 0,02 düşüş yönündeydi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜİK'in verlerine göre, Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,29 azalırken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 3,03 oldu.
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