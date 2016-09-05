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ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Ağustos ayında Türketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde eksi 0,29 ile beklentilerin üzerinde bir düşüş kaydetti. Beklenti yüzde 0,02 düşüş yönündeydi

Tarih : 05 Eylül 2016, 11:17
Puan Ver : Ağustos Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı(7/10)6


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.



TÜİK'in verlerine göre, Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,29 azalırken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 3,03 oldu.








Etiketler: Ağustos  Ayı  Enflasyon  Rakamları  Açıklandı    haber

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