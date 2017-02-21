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ağrıyan diş için sakın kullanmayın çünkü…

AĞRIYAN DİŞ İÇİN SAKIN KULLANMAYIN ÇÜNKÜ…

Diş Hekimi Zafer Kazak, gece uykudan uyandıracak şiddette zonklayıcı tarzda diş ağrıları konusunda uyardı.

Tarih : 21 Şubat 2017, 16:08
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Diş Hekimi Zafer Kazak, gece uykudan uyandıracak şiddette zonklayıcı tarzda diş ağrıları konusunda uyardı. Diş Hekimi Zafer Kazak, diş çürüğünün ilerlediği durumlarda dişin içerisindeki sinir-damar paketinin etkilenip zamanla ağrı oluşabileceğini belirterek, "Bazı durumlarda ise diş eti hastalıkları nedeniyle ya da travma nedeniyle dişler canlılıklarını kaybedebilir. Böyle durumlarda dişlerin enfeksiyon odağı olmadan ağız içerisinde kullanılabilmeleri için kanal tedavisi yapılması gerekebilir" dedi.



Dişte hissedilen ağrıların diş, dişeti ya da kemik kaynaklı olabileceğini kaydeden Diş Hekimi Zafer Kazak, "Öncelikle ağrının sebebi saptanmalıdır. Ağrı, çürük, iki diş arasına sıkışan gıdanın yapmış olduğu basınç, dişeti hastalıkları, dişte oluşmuş çatlaklar, dişeti çekilmesiyle açığa çıkan kök yüzeyi, minede meydana gelen aşınmalar ve hatta sinüzit gibi pek çok sebepten kaynaklanabilir. Ancak, diş ağrısının en sık karşılaşılan nedeni yetersiz ağız hijyeni varlığında gelişen derin diş çürükleridir.



 



kaynak:sabah








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