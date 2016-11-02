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AĞRI'NIN DİYADİN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ


AĞRI'NIN DİYADİN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Tarih : 02 Kasım 2016, 08:24
Puan Ver : Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Eğitime Kar Engeli(6/10)4


Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.



Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, devam eden kar yağışının ilçede olumsuz hava şartları oluşturduğu belirtildi.



Bu kapsamda, ilçe merkezi ile tüm köylerinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün bir gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedildi.








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