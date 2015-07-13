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AĞRI'DA YÜZMEK İÇİN BARAJA GİREN İKİ KARDEŞ BOĞULDU


AĞRI'DA YÜZMEK İÇİN BARAJA GİREN İKİ KARDEŞ BOĞULDU
Tarih : 13 Temmuz 2015, 12:32
Puan Ver : Ağrı'da Yüzmek İçin Baraja Giren İki Kardeş Boğuldu(6/10)5


Metin ve Mevlüt Batıbey kardeşler dün arkadaşlarıyla Ağrı'ya 20 kilometre uzaklıktaki Yazıcı Baraj Gölü'ne gitti. Yasak olmasına karşın bir süre gölde arkadaşlarıyla yüzen iki kardeş dinlenmek için sahile gelirken 22 yaşındaki Mevlüt suda çırpınmaya başladı. 25 yaşındaki Metin Batıbey, kardeşinin yardımına koştu. Ancak iki kardeş kısa süre sonra gözden kayboldu.



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İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri geldi. dalgıçlardan da destek istendi. Arama kurtarma ekipleri bir süre sonra kardeşlerden Metin Batıbey'in cesedine ulaştı.



Mevlüt Batıbey'i arama çalışmaları ise hava kararıncaya kadar sürdü. Çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.








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