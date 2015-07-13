

Metin ve Mevlüt Batıbey kardeşler dün arkadaşlarıyla Ağrı'ya 20 kilometre uzaklıktaki Yazıcı Baraj Gölü'ne gitti. Yasak olmasına karşın bir süre gölde arkadaşlarıyla yüzen iki kardeş dinlenmek için sahile gelirken 22 yaşındaki Mevlüt suda çırpınmaya başladı. 25 yaşındaki Metin Batıbey, kardeşinin yardımına koştu. Ancak iki kardeş kısa süre sonra gözden kayboldu.







Malatya'da 2 yaşındaki çocuk süs havuzunda ölü bulundu



Malatya'da 2 yaşındaki çocuk süs havuzunda ölü bulundu







İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri geldi. dalgıçlardan da destek istendi. Arama kurtarma ekipleri bir süre sonra kardeşlerden Metin Batıbey'in cesedine ulaştı.







Mevlüt Batıbey'i arama çalışmaları ise hava kararıncaya kadar sürdü. Çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.