AĞRI'DA VİNÇ, MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 7 ÖLÜ, 11 YARALI
Ağrı'nın Hamur ile Tutak ilçeleri arasındaki karayolunda, TIR üzerinde bulunan vincin, minibüsün üzerine düşmesi sonucu 7 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
VİNÇ TIR'IN ÜZERİNDEN DÜŞTÜ
Ağrı il merkezi yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 K 3279 plakalı TIR'ın üzerindeki iş makinesi, kentin Tutak ile Hamur ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan Hamurderesi yolunun Tutak ilçesine bağlı Palandöken köyü mevkisindeki virajda TIR'dan düştü.
7 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI
Düşen iş makinesi bu sırada karşı yönden gelen 65 ET 520 plakalı midibüse çarptı. Kazada, midibüsteki 7 kişi araçta sıkışarak hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Olayın ardından çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Gelen ekiplerce midibüsten çıkarılan ve 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen 11 yaralı, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
KARAYOLU ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Hayatını kaybeden kişilerin araçtan çıkarılması için görevlilerce başlatılan çalışmalar sürüyor. Kaza sebebiyle, karayolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Kaynak: haberinburada
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