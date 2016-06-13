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ağrı'da trafik kazası : 1 ölü

AĞRI'DA TRAFİK KAZASI : 1 ÖLÜ

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tarih : 13 Haziran 2016, 13:05
Puan Ver : Ağrı'da Trafik Kazası : 1 Ölü(8/10)6


Berat Çivi yönetimindeki otomobil, Eski Konak köyü civarında virajı alamayarak uçurumdan yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Çivi (29), olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Ahmet Yunus Emre Erdoğan (30) ise hastdanede ameliyata alındı. Erdoğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.








Etiketler: Ağrı  Da  Trafik  Kazası    1  Ölü    haber

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