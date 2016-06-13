AĞRI'DA TRAFİK KAZASI : 1 ÖLÜ
Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Berat Çivi yönetimindeki otomobil, Eski Konak köyü civarında virajı alamayarak uçurumdan yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Çivi (29), olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Ahmet Yunus Emre Erdoğan (30) ise hastdanede ameliyata alındı. Erdoğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar