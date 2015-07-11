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ağrı'da teröristler yol kesip araç yaktı

AĞRI'DA TERÖRİSTLER YOL KESİP ARAÇ YAKTI

Doğubayazıt ilçesinde yol kesen bir grup terörist, 3 tırı ateşe verdi. Olaya müdahale etmek için bölgeye gelen güvenlik güçleriyle teröristler arasında kısa süreli çatışma yaşandı.

Tarih : 11 Temmuz 2015, 13:35
Puan Ver : Ağrı'da Teröristler Yol Kesip Araç Yaktı(8/10)7


Doğubayazıt ilçesinde yol kesen bir grup terörist, 3 tırı ateşe verdi. Olaya müdahale etmek için bölgeye gelen güvenlik güçleriyle teröristler arasında kısa süreli çatışma yaşandı.








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