AĞRI'DA TERÖRİSTLER YOL KESİP ARAÇ YAKTI
Doğubayazıt ilçesinde yol kesen bir grup terörist, 3 tırı ateşe verdi. Olaya müdahale etmek için bölgeye gelen güvenlik güçleriyle teröristler arasında kısa süreli çatışma yaşandı.
Doğubayazıt ilçesinde yol kesen bir grup terörist, 3 tırı ateşe verdi. Olaya müdahale etmek için bölgeye gelen güvenlik güçleriyle teröristler arasında kısa süreli çatışma yaşandı.
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